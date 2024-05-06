EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuruları bugün itibarıyla başladı. Kamuda yer alan engelli kadrosunda yer alabilmek için 28 Nisan'da EKPSS sınavına giren adaylar, sonuçlar öncesinde kura başvuruları hakkında bilgi edinmeye başladı. ÖSYM tarafından EKPSS kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Peki, 2024 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?
2024 EKPSS kura usulüyle yerleştirme başvuruları için ayrıntılar sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan EKPSS kura başvuru kılavuzu sonrasında, kuralara katılım sağlamak isteyen adayların başvuruları alınmaya başladı. Peki, EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?