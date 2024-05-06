EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuruları bugün itibarıyla başladı. Kamuda yer alan engelli kadrosunda yer alabilmek için 28 Nisan'da EKPSS sınavına giren adaylar, sonuçlar öncesinde kura başvuruları hakkında bilgi edinmeye başladı. ÖSYM tarafından EKPSS kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Peki, 2024 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?

EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek? - 1

2024 EKPSS kura usulüyle yerleştirme başvuruları için ayrıntılar sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan EKPSS kura başvuru kılavuzu sonrasında, kuralara katılım sağlamak isteyen adayların başvuruları alınmaya başladı. Peki, EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek? - 2

ÖSYM'DEN EKPSS KURA DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusu şu şekilde;

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır."

EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek? - 3

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHLERİ

Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 21 Mayıs 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 21 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek? - 4

EKPSS KURA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS KURA BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER