EKPSS kura başvurusu 2024: EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek?

ÖSYM'DEN EKPSS KURA DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusu şu şekilde;



“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır."