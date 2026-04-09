EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamuda memur olarak istihdam edilmesini sağlayan ÖSYM tarafından düzenlenen özel bir sınavdır. %40 ve üzeri engeli olanlar başvurabilir. Adayların eğitim durumuna (ortaöğretim, önlisans, lisans) göre genel yetenek-kültür soruları içeren 60 dakikalık bir sınav veya kura usulüyle atama yapılır.