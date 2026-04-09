EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
09.04.2026 11:13
Aydın Kayar
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Kamuda yer alan engelli kontenjanı için sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerini AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
2026 EKPSS sınav giriş yerleri, 19 Nisan'da uygulanacak sınav öncesinde adayların gündeminde yer alıyordu. Adaylar, sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerine ÖSYM’nin resmi internet sitesinden bugünden itibaren sorgulayabilecek.
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 9 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
EKPSS NEDİR?
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamuda memur olarak istihdam edilmesini sağlayan ÖSYM tarafından düzenlenen özel bir sınavdır. %40 ve üzeri engeli olanlar başvurabilir. Adayların eğitim durumuna (ortaöğretim, önlisans, lisans) göre genel yetenek-kültür soruları içeren 60 dakikalık bir sınav veya kura usulüyle atama yapılır.