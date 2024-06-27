EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürüyor. 28 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavına katılım sağlayanlar, sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıkları puanlara göre kamuda bulunan engelli pozisyonlarındaki boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?