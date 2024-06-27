EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarına göre kamuda boş bulunan kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu sonrasında belli olacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

2024 EKPSS tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürüyor. 28 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavına katılım sağlayanlar, sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıkları puanlara göre kamuda bulunan engelli pozisyonlarındaki boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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