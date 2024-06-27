EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarına göre kamuda boş bulunan kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu sonrasında belli olacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürüyor. 28 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavına katılım sağlayanlar, sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıkları puanlara göre kamuda bulunan engelli pozisyonlarındaki boş kontenjanlar için tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?