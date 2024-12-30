EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş bulunan engelli kontenjanlarına tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2024 EKPSS tercihleri puan ve kura ile yapılacak yerleştirme işlemleri sonrasında ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 EKPSS tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Kamuda boş bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak olan EKPSS tercih duyurusuna çevirdi. Adaylar ilan edilen kadrolara atanabilmek için tercih başvurusunda bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?