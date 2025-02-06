EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 engelli memur ataması

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.