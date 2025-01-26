EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre belirlenecek. Tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçların genellikle birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM, sonuçları duyuracağı tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan edecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.