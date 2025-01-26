EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuç tarihi, başvuru sürecinin son günlerinde gündeme geldi. 16 Ocak'ta başlayan tercihlerde işlemlerini tamamlayan adaylar, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum ne?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları, kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM’nin 2025 EKPSS tercih sürecine ilişkin açıklamaları ve sonuç tarihine dair bilgiler yakından takip ediliyor.