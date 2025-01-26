EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuç tarihi, başvuru sürecinin son günlerinde gündeme geldi. 16 Ocak'ta başlayan tercihlerde işlemlerini tamamlayan adaylar, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum ne?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum - 1

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları, kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM’nin 2025 EKPSS tercih sürecine ilişkin açıklamaları ve sonuç tarihine dair bilgiler yakından takip ediliyor.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre belirlenecek. Tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçların genellikle birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM, sonuçları duyuracağı tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan edecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum - 3

EKPSS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar, tercihlerine ilişkin işlemleri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. 2025 EKPSS tercihleri, 16 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.30’da başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum - 4

Bu süre zarfında tercihler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, belirtilen süre dışında tercih yapılması mümkün olmayacak.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum - 5

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar,  tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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