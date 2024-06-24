EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan 2024 EKPSS sınav sonuçları sonrasında, aldıkları puanlara ve kamuda boş olan engelli kontenjanlarına göre tercih yapacak olan adayların bekleyişi sürüyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş olan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. EKPSS taban puanlarına göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 3

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

DAHA FAZLA GÖSTER