EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş olan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. EKPSS taban puanlarına göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?