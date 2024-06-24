EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan 2024 EKPSS sınav sonuçları sonrasında, aldıkları puanlara ve kamuda boş olan engelli kontenjanlarına göre tercih yapacak olan adayların bekleyişi sürüyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş olan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. EKPSS taban puanlarına göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?