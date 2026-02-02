EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı: 2026 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı. Kamu kurumlarında görev almayı bekleyen binlerce engelli memur adayı sonuçların açıklamasını merakla bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarını resmen duyurdu. 2026 EKPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.