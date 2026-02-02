EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı: 2026 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
02.02.2026 13:12
NTV - Haber Merkezi
EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı. Kamu kurumlarında görev almayı bekleyen binlerce engelli memur adayı sonuçların açıklamasını merakla bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarını resmen duyurdu. 2026 EKPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2026 EKPSS tercih sonuçları, kamuda engelli adaylar için bulunan boş pozisyonlara tercih yapan adayların gündeminde yer alıyordu. ÖSYM tarafından EKPSS tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.
2026 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2026 EKPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN