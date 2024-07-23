EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS taban ve tavan puanlar)
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. Kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. 2024 EKPSS tercih sürecinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklandı. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?