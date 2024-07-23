EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS taban ve tavan puanlar)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. Kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS taban ve tavan puanlar) - 1

2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. 2024 EKPSS tercih sürecinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklandı. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

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EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS taban ve tavan puanlar) - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS taban ve tavan puanlar) - 3

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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