EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş olan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tercih duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi) - 1

2024 EKPSS tercih takvimi, kamuda engelli personeli için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

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EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi) - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi) - 3

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi) - 4

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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