EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi)

2024 EKPSS tercih takvimi, kamuda engelli personeli için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?