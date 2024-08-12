EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi)
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kamuda boş olan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tercih duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercih takvimi, kamuda engelli personeli için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?