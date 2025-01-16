EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu)
2025 EKPSS tercihleri kapsamında kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edileceğii duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, EKPSS tercih başvurusu 16 Ocak itibariyle başladı. Başvurular, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı. EKPSS 2025 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntıları duyuruldu.
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