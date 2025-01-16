EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu)

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." demişti.