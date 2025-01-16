EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu)

2025 EKPSS tercihleri kapsamında kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edileceğii duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, EKPSS tercih başvurusu 16 Ocak itibariyle başladı. Başvurular, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı. EKPSS 2025 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntıları duyuruldu. 

EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu) - 2

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." demişti.

EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu) - 3

EKPSS TERCİH KILAVUZU

Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu) - 4

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

EKPSS tercihleri başladı (ÖSYM 2025 tercih başvurusu ekranı ve EKPSS tercih kılavuzu) - 5

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

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