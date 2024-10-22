EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih ve kontenjanları
2024 EKPSS tercih sürecine dair bekleyiş devam ediyor. Engelli memur alımı kapsamında başvuru yapacak pek çok kişi, ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun ne zaman yayınlacağını merak ediyor. Hazırlanacak olan tercih kılavuzu sonrasında, adaylar engelli personel alımı için kamuya başvuruda bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. Devlet memuru olarak atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercih sürecine odaklandı. İşte, 2024 EKPSS tercihleri hakkında son bilgiler...