EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için tarih araştırmaları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan EKPSS sınav sonuçlarının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar gözlerini EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Kamuda engelli kontenjanı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapılacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
2024 EKSPS tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte, adaylar kamuda bulunan engelli kontenjanlarına tercih yapabilecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, başladı mı? 2024 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?