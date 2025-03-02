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EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, EKYS saati ve süresini merak ediyor. MEB, EKYS'nin başlangıç saati ve süresine yayımlanan kılavuzda yer vermişti.

EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS)  ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. EKYS pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 2

EKYS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. EKYS sınavı 12.45'te tamamlanmış olacak. Sınava 166 engelli aday katılacak.

EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 3

EK SÜRE NE KADAR?

Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 4

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre EKYS sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını 21 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecek.

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