EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS saati ve süresiyle ilgili bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, EKYS saati ve süresini merak ediyor. MEB, EKYS'nin başlangıç saati ve süresine yayımlanan kılavuzda yer vermişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS) ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. EKYS pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.