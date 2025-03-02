EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar tamamlanacak. Sınavdan alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, EKYS soru-cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) oturumu devam ediyor. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 12.45'te tamamlanacak sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı.