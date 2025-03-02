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EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar tamamlanacak. Sınavdan alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, EKYS soru-cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS)  oturumu devam ediyor. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 12.45'te tamamlanacak sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de - 2

EKYS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKYS 2025 soruları ve cevaplarının 2 Mart Pazar günü akşam saatlerine doğru ilan edilmesi bekleniyor.

EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de - 3

Sorular ve soruların doğru cevapları, adayların alacakları puanı tahmin edebilmeleri için "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşılacak.

EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de - 4

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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