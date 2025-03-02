EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) oturumu devam ediyor. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 12.45'te tamamlanacak sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı.