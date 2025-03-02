EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM EKYS soru-cevap duyurusu)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapıldı. ÖSYM Başkanlığı, 2025-MEB-EKYS: temel soru kitapçığı ve cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) oturumu geride kaldı. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi.