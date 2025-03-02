EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM EKYS soru-cevap duyurusu)

EKYS SORU CEVAP DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Mart 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 12 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.