EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı

Buna göre, 21 Mayıs 2023'te uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023'te geç başvuru alınacak.



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulamadan 13 Nisan saat 23.59'a kadar yapabilecek.