EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenmişti. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-MEB-EKYS yapılmayacak.Peki, EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS ne zaman gerçekleştirilecek. İşte EKYS sınav süreciyle ilgili ayrıntılar..

EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı - 1

ÖSYM'nin internet sitesinden, 5 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 2023-MEB-EKYS'nin yeni tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.

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EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı - 2

Buna göre, 21 Mayıs 2023'te uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023'te geç başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulamadan 13 Nisan saat 23.59'a kadar yapabilecek.

EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı - 3

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-MEB-EKYS yapılmayacak.

Belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylar,

- Hatay olan adaylar, Adana ilinde

- Kahramanmaraş olan adaylar, Gaziantep ilinde

- Malatya olan adaylar, Elazığ ilinde sınava alınacaktır.

EKYS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 EKYS başvuru ve sınav tarihi paylaşıldı - 4

Tüm adaylar, 13 Nisan saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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