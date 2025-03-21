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EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Peki MEB 2025 EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı

EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Peki MEB 2025 EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ

EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

EKYS sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son buluyor. Sınavların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, sınav puanları ve doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar 10 gün içerisinde itiraz ve inceleme talebinde bulunabilecek. EKYS sınavında adaylar toplam 80 soru sorulurken Eğitim Bilimleri ağırlıklı puan hesaplanırken en fazla katkı yapan ağırlık olacak. ÖSYM’den “MEB 2025 EKYS sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar sonuç ekranına giriş yapabilecek.

EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

2025 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre MEB EKYS 2025 sınav sonuçları bugün (21 Mart) tarihinde erişime açılacak. Henüz sınav sonuçları ekranı aktif olmazken sonuçların en geç saat 11.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

2025 EKYS SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilirler. Şifreni unutan adaylar “ şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturarak sınav sonucu ekranına giriş yapabilir.

EKYS sınav sonuçları ekranında adayların toplam doğru-yanlış cevap sayısı ve elde edilen puan yer alacak.

EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

EKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.

EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.

Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.

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