EKYS sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Peki MEB 2025 EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı
MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Peki MEB 2025 EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı