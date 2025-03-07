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EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılmıştı. ÖSYM takviminde sınav ve sonuç tarihine yer verilmişti. Peki, 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS)  ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Kılavuzda EKYS sonuç tarihine de yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 EKYS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takvimine göre EKYS sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını 21 Mart 2025 tarihinden itibaren görüntüleyebilecek.

EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 

EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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