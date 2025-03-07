EKYS sonuç tarihini ÖSYM duyurdu: 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılmıştı. ÖSYM takviminde sınav ve sonuç tarihine yer verilmişti. Peki, 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS) ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Kılavuzda EKYS sonuç tarihine de yer verildi.