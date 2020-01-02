En popüler yabancı filmler (IMDb Ocak 2020 verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımları kategorisi fikir verici olabilir. İşte 2020'yi zirvede karşılayan 25 film...

The Lighthouse (2019)
8,0
Zor Ölüm (1988)
8,2
The Gentlemen (2020)
8,2
Klaus (2019)
8,3
Bir Yılbaşı Hikâyesi (1983)
8,0
Skandal (2019)
6,6
Şahane Hayat (1946)
8,6
Evlilik Hikayesi (2019)
8,2
Evde tek başına (1990)
7,6
1917 (2019)
8,6
The Two Popes (2019)
7,7
Star Wars: Son Jedi (2017)
7,0
Jumanji: Yeni Seviye (2019)
7,0
Aşk her yerde (2003)
7,6
National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
7,6
Joker (2019)
8,7
Tenet (2020)
İrlandalı (2019)
8,1
Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,8
Uncut Gems (2019)
8,1
Küçük Kadınlar (2019)
8,3
Bıçaklar Çekildi (2019)
8,1
6 Underground (2019)
6,1
Cats (2019)
2,7
Star Wars: Skywalker'in Yükselisi (2019)
6,9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER