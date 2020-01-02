En popüler yabancı filmler (IMDb Ocak 2020 verileri)
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımları kategorisi fikir verici olabilir. İşte 2020'yi zirvede karşılayan 25 film...
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