Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuda engelli personel alımı için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercihleri çin geri sayım başladı. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuruyu takip ediyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman?