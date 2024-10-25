Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

2024 EKPSS tercihleri çin geri sayım başladı. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuruyu takip ediyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman?