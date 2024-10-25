Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuda engelli personel alımı için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 1

2024 EKPSS tercihleri çin geri sayım başladı. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuruyu takip ediyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman?

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Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Engelli kamu personeli alımında son durum: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 3

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

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