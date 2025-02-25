Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması)
Engelli öğretmen ataması ön başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Adaylar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puanlara göre ön başvuruda bulunacak. Ön başvuru sürecini geçen adaylar ise daha sonrasında engelli öğretmen ataması için tercih sürecine geçecek. Tercih sürenin ardından ise 1381 engelli öğretmen alımı için sonuçlar duyurulacak. Peki, 2025 engelli öğretmen ataması ön başvuruları nasıl yapılır?
2025 engelli öğretmen ataması başvurularının başlamasıyla birlikte ön başvuruda bulunacak olan adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan "1381 Engelli öğretmen ataması takvimi" ile birlikte, ön başvuru ve tercih süreci için tarihler belli oldu. Peki, 2025 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?