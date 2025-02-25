Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması)

Engelli öğretmen ataması ön başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Adaylar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puanlara göre ön başvuruda bulunacak. Ön başvuru sürecini geçen adaylar ise daha sonrasında engelli öğretmen ataması için tercih sürecine geçecek. Tercih sürenin ardından ise 1381 engelli öğretmen alımı için sonuçlar duyurulacak. Peki, 2025 engelli öğretmen ataması ön başvuruları nasıl yapılır?

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması) - 1

2025 engelli öğretmen ataması başvurularının başlamasıyla birlikte ön başvuruda bulunacak olan adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan "1381 Engelli öğretmen ataması takvimi" ile birlikte, ön başvuru ve tercih süreci için tarihler belli oldu. Peki, 2025 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması) - 2

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Buna göre; Engelli öğretmen ataması için adaylar 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar.

Başvurular, "https://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/engellimemurbsv/" adresinden yapılabilecek.

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması) - 3

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması) - 4

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

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