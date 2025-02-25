Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı 2025: Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? (MEB 1381 engelli öğretmen ataması)

2025 engelli öğretmen ataması başvurularının başlamasıyla birlikte ön başvuruda bulunacak olan adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan "1381 Engelli öğretmen ataması takvimi" ile birlikte, ön başvuru ve tercih süreci için tarihler belli oldu. Peki, 2025 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?