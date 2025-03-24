Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi

Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.



Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.