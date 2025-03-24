Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı. Buna göre, birinci aşamada elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar, 2.aşamada tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman?
"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.