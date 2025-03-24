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Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı. Buna göre, birinci aşamada elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar, 2.aşamada tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi - 1

"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.


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Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi - 2

Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi - 3

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulundular. İlk aşama ardından gözler ikinci aşama olan tercih sürecine çevrildi. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.


Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi - 4

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

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