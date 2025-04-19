Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi

Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe atama 2. aşama tercih başvuruları başladı. Adaylar, ikinci aşamada belirtilen tarihler arasında tercihte bulunabilecek. MEB atama sonuçları için tarih verdi. Peki, engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıklamıştı.

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Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi - 2

Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi - 3

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi - 4

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.

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