Engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları için tarih verdi
Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe atama 2. aşama tercih başvuruları başladı. Adaylar, ikinci aşamada belirtilen tarihler arasında tercihte bulunabilecek. MEB atama sonuçları için tarih verdi. Peki, engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıklamıştı.