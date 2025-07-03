ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından merakla bekleniyordu. AGS sınav giriş yerleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgisini merak ediyor. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 AGS sınav giriş yerleri sorgulama.
2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı. AGS sınavına katılım sağlayacak olan öğretmen adayları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. 13 Temmuz tarihinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS'ye girecek olan öğretmen adayları, sınava girecekleri okul ve salon bilgisini AİS üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 AGS sınav giriş yerleri sorgulama.