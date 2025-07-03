ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları tarafından merakla bekleniyordu. AGS sınav giriş yerleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgisini merak ediyor. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 AGS sınav giriş yerleri sorgulama.

ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı. AGS sınavına katılım sağlayacak olan öğretmen adayları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. 13 Temmuz tarihinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan AGS'ye girecek olan öğretmen adayları, sınava girecekleri okul ve salon bilgisini AİS üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 AGS sınav giriş yerleri sorgulama.

EĞİTİM HABERLERİ

ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2025-AGS ve 2025-ÖABT: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 4

2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

ERİŞİME AÇILDI | AGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 5

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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