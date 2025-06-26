ERİŞİME AÇILDI! ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisi için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2'ye katılacak adaylar sınav yerlerine odaklanmıştı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresine giriş şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak görüntüleyebilecek. İşte, ALES tarihi...
Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrilmişti ve beklenen haber geldi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?