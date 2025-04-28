Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı
MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Sınavlara katılan öğrenciler, sınıflarına göre A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. Bursluluk sınavı soruları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden açıldı. Bakanlık tarafından erişime açılan cevap kitapçığı ekranında 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileriyle birlikte hazırlık sınıfı öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı ekranında doğru yanıtlar A,B,C,D şeklinde sayfanın en alt kısmında yer alıyor. Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru için 100 dakika sınav süresi verilmişti. Cevap kitapçıkları adaylarda kalırken puan hesaplamaları başladı. Peki Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, MEB İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyordu. MEB son dakika bursluluk sınavı cevap anahtarını erişime açtı. Öğrenciler eğitim aldıkları sınıflara göre cevap anahtarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişim sağlayabilir.