Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı

MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Sınavlara katılan öğrenciler, sınıflarına göre A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. Bursluluk sınavı soruları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden açıldı. Bakanlık tarafından erişime açılan cevap kitapçığı ekranında 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileriyle birlikte hazırlık sınıfı öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı ekranında doğru yanıtlar A,B,C,D şeklinde sayfanın en alt kısmında yer alıyor. Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru için 100 dakika sınav süresi verilmişti. Cevap kitapçıkları adaylarda kalırken puan hesaplamaları başladı. Peki Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, MEB İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci sınav sonrasında ise yanıtlarını görüntüleyebilmek için İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyordu. MEB son dakika bursluluk sınavı cevap anahtarını erişime açtı. Öğrenciler eğitim aldıkları sınıflara göre cevap anahtarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişim sağlayabilir.

EĞİTİM HABERLERİ

Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı - 2

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ 

MEB BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı - 3

BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 28 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulandı. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı - 4

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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