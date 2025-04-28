Erişime açıldı: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB İOKBS 5,6,7.8,9,10 ve 11. sınıf cevap anahtarı

BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 28 Nisan Pazar günü düzenlendi.



Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulandı. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.