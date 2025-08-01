ERİŞİME AÇILDI | YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor.



Sağlık, mühendislik, hukuk, eğitim, iletişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda en çok tercih edilen bölümlerin 2025 yılı güncel verileri YÖK Atlas üzerinden de görüntülenebiliyor.



2025 YKS tercih dönemi, adayların üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşıyor.



2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)



4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)