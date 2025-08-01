ERİŞİME AÇILDI | YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi
YKS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kılavuz ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Erişime açılan YKS tercih ekranı, üniversite hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Adaylar, 2 ve 4 yıllık ön lisans ile lisans bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, 2025 YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi resmen başladı. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin üniversiteye yerleşme hayalini gerçekleştireceği YKS tercih ekranını erişime açarken, güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de yayımlanan kılavuzla birlikte adayların erişimine sunuldu. Tercih süreci, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında belirli bir süreyle sınırlı olacak. Adayların bu süreyi dikkatle takip etmeleri ve tercihlerini kişisel ilgi alanlarına göre yapmaları büyük önem taşıyacak. Peki, 2025 YKS tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...