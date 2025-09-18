Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?)

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bursluluk parası ödemeleri de bir kez daha gündeme geldi. 2025 yılı itibarıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs miktarı, memur maaş katsayılarına göre güncellendi.

Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?) - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Nisan ayında 5-11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Sonuçlar 30 Mayıs’ta MEB’in resmi sitesi üzerinden açıklandı ve başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin ödemeleri PTT Kart üzerinden yapılacak. Peki, eylül ayı bursluluk parası ne zaman, nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?) - 2

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni burs kazanan öğrenciler, Ekim ayı içerisinde velileriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek kimlik karşılığında PTT Kartlarını alabilecek. Daha önce bursunu PTT’den alan öğrenciler ise ödemelerini yine aynı şekilde almaya devam edecek.

Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?) - 3

ÖDEMELER HER AYIN 25'İNDE YAPILIYOR

Ödemeler sadece hak sahiplerine yapılacak, veli, vasi veya vekillere ödeme gerçekleştirilmeyecek. Burslar her ayın 25’inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. .

Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?) - 4

Öğrenciler, bu tarihten itibaren burslarını kullanabilecek. Kartlar ön yüklemeli ve pos geçiş özelliğine sahip olacak

DAHA FAZLA GÖSTER