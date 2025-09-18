Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Nisan ayında 5-11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Sonuçlar 30 Mayıs’ta MEB’in resmi sitesi üzerinden açıklandı ve başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin ödemeleri PTT Kart üzerinden yapılacak. Peki, eylül ayı bursluluk parası ne zaman, nasıl yapılacak?