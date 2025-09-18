Eylül ayı bursluluk parası ödeme tarihi (Ödemeler nasıl alınıyor?)
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bursluluk parası ödemeleri de bir kez daha gündeme geldi. 2025 yılı itibarıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs miktarı, memur maaş katsayılarına göre güncellendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Nisan ayında 5-11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Sonuçlar 30 Mayıs’ta MEB’in resmi sitesi üzerinden açıklandı ve başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin ödemeleri PTT Kart üzerinden yapılacak. Peki, eylül ayı bursluluk parası ne zaman, nasıl yapılacak?