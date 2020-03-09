Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor (Köpeklerde gençlik hastalığı nedir?)

Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 10:55
Yakalandığı hastalığa yenik düşen Fındık, üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Fındık'ın hayatını kaybetmesine neden olan gençlik hastalığı evcil hayvanlarda çok rastlanan sağlık sorunlarından bir tanesidir.
İnsanlara bulaşmasa bile, köpekler arasında enfeksiyon riski ve ölüm oranı oldukça yüksektir.
Köpek gençlik hastalığı olan bir yavru veya yetişkin köpekte çeşitli belirtiler görülür.
Köpek gençlik hastalığı farklı şekillerde görülebileceği için çoğu zaman tanı koymak zordur. Genel olarak belirtiler: