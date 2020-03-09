Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor (Köpeklerde gençlik hastalığı nedir?)

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık', Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti. Fındık'ın sınıf arkadaşları onu kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

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Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 10:55

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan Fındık isimli köpeğin ölmesinin ardından okulunda hüzün yaşanıyor.

Turhal içesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulundaki Fındık'ın, Ankara'daki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini öğrenen öğretmen, öğrenciler ve veliler büyük üzüntü yaşadı.

Görevli tarafından Fındık'ın giydiği önlük, kulübesine asıldı.

Öğrenciler çok üzgün olduklarını dile getirirken velilerden Yalçın Andiç, oğlunun Fındık'ın ölüm haberinden sonra çok ağladığını söyledi.

Andiç, "Oğlum, 'Köpeğimiz vardı öldü.' diye ağlıyor. 'Ben okula gitmiyorum.' dedi. Sabahtan beri oğlumla uğraşıyoruz. Çok seviyordu. Burada oynuyorlardı, aynı arkadaş gibiydi." diye konuştu.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık, gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.

Yakalandığı hastalığa yenik düşen Fındık, üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetmişti.

KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR? Fındık'ın hayatını kaybetmesine neden olan gençlik hastalığı evcil hayvanlarda çok rastlanan sağlık sorunlarından bir tanesidir. İnsanlara bulaşmasa bile, köpekler arasında enfeksiyon riski ve ölüm oranı oldukça yüksektir.

GENÇLİK HASTALIĞI BELİRTİLERİ Köpek gençlik hastalığı olan bir yavru veya yetişkin köpekte çeşitli belirtiler görülür.



Köpek gençlik hastalığı farklı şekillerde görülebileceği için çoğu zaman tanı koymak zordur. Genel olarak belirtiler: Yüksek Ateş

İshal ve sindirim sorunları

Ani kusma

Uyuklama

Depresyon

İştah Kaybı

Hapşırma, öksürme, ve solunum sorunları

Göz, deri veya sinir problemleri

Köpek gençlik hastalığı, enfekte olmuş köpeklerden hapşırma ve öksürme yoluyla veya idrar, kan veya tükürük ile doğrudan temas yoluyla geçer. Aynı zamanda su veya yemek kaplarının paylaşımı yoluyla da geçebilir.

Köpek gençlik hastalığı aşılama ile önlenebilir, bu nedenle yavru köpeğinizin gerekli aşılarının doğru yaşta yapılması çok önemlidir.

Çoğu durumda yavru köpekler için aşılama programı genellikle altı ila sekiz haftalık iken başlar. Büyük olasılıkla köpek gençlik hastalığına karşı aşı yedinci ila dokuzuncu haftada yapılacak, 11. - 13. haftada tekrar aşısı yapılacaktır.

'YÜZDE 1 ŞANSI İÇİN SAVAŞTIK' Gençlik hastalığından hayatını kaybeden Fındık'ın veterineri Yağmur Denli, Fındık'ın yaklaşık 2 hafta önce kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "Maalesef bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1 şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik" dedi.

Fındık'ın cansız bedeninin Tokat, Kayacık köyüne gönderileceği belirtildi.

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