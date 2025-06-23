Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Çekiliş; Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkililerinin huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak.



Bu yıl kura ile 50 öğrenci, yedek liste olmadan belirlenecek. İsim listesi ise aynı gün, hem www.gsi.gsu.edu.tr hem de www.gsl.gsu.edu.tr adresli resmi web sayfalarında yayımlanacak.