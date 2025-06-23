Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Velilerin merakla beklediği Galatasaray İlkokulu 1. sınıf kura çekimi 2025 takvimi açıklandı. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her yıl sınırlı kontenjanla öğrenci kabul eden prestijli okulda, yeni eğitim öğretim yılı için kura çekimi temmuz ayında yapılacak. Peki, Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1

Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci kontenjanı için kura takvimi belli oldu. Temmuz ayında yapılacak kura çekimiyle 1. sınıfa kabul edilecek 50 öğrenci belirlenecek. Sonuçlar aynı gün resmi internet sitesinden açıklanacak.

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Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2

GALATASARAY İLKOKULU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki Galatasaray İlkokulu’nun 2025–2026 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf öğrenci seçimi kura çekimi, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.


Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3

Çekiliş; Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkililerinin huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak.

Bu yıl kura ile 50 öğrenci, yedek liste olmadan belirlenecek. İsim listesi ise aynı gün, hem www.gsi.gsu.edu.tr hem de www.gsl.gsu.edu.tr adresli resmi web sayfalarında yayımlanacak.

Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 4

KAYIT TAKVİMİ

Kurayla belirlenen öğrencilerin velilerinin, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde okula kayıt yaptıracaklarını beyan etmesi gerekiyor. Belirlenen kontenjanın dolmaması halinde, 14 Temmuz Pazartesi günü yeniden kura yapılacak. Bu kurada çıkan adayların kayıt beyanı 16 Temmuz’da alınacak.

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