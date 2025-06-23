Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Velilerin merakla beklediği Galatasaray İlkokulu 1. sınıf kura çekimi 2025 takvimi açıklandı. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her yıl sınırlı kontenjanla öğrenci kabul eden prestijli okulda, yeni eğitim öğretim yılı için kura çekimi temmuz ayında yapılacak. Peki, Galatasaray ilkokulu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci kontenjanı için kura takvimi belli oldu. Temmuz ayında yapılacak kura çekimiyle 1. sınıfa kabul edilecek 50 öğrenci belirlenecek. Sonuçlar aynı gün resmi internet sitesinden açıklanacak.