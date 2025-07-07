Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacak. Başvurular; 21 Haziran 2025 ve 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında, adayların daha önce on-line olarak "RANDEVU SİSTEMİ" üzerinden alınmıştı. Peki, Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki Galatasaray İlkokulu, 2025‑2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci adayını belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirecek. Çekiliş, noter, Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve okul yetkilileri huzurunda yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KURA ÇEKİM TARİHİ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kura çekiminin ardından asil öğrenci listesinin tamamı aynı gün, yani 9 Temmuz 2025 tarihinde, Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nin resmi web siteleri üzerinden yayımlanacak.

Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KAYIT BEYANI

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 10-11-12 Temmuz 2025 tarihlerinde Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.

Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.

İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci ya da öğrencilerin kayıt beyanı 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılır.

Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.

Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KESİN KAYIT SÜRECİ

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.

DAHA FAZLA GÖSTER