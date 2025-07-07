Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacak. Başvurular; 21 Haziran 2025 ve 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında, adayların daha önce on-line olarak "RANDEVU SİSTEMİ" üzerinden alınmıştı. Peki, Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki Galatasaray İlkokulu, 2025‑2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci adayını belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirecek. Çekiliş, noter, Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve okul yetkilileri huzurunda yapılacak.