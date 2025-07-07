Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

KESİN KAYIT SÜRECİ

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.



2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.