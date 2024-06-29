Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman?

Yeni yıla henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, YKS oturum tarihleri merak konusu oldu. Üniversite sınavına katılım sağlayacak öğrenciler, sınav hazırlıklarına YKS’ye kaç gün kaldığına göre hazırlıklarını sürdürecek. Üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 yılında YKS oturumları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman? - 1

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 oturumuna geri sayım başladı. Bu yıl düzenlenen YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu. İşte, 2025 YKS hakkında bilgiler...

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Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman? - 2

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.

Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman? - 3

YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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