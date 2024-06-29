Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman?
Yeni yıla henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, YKS oturum tarihleri merak konusu oldu. Üniversite sınavına katılım sağlayacak öğrenciler, sınav hazırlıklarına YKS’ye kaç gün kaldığına göre hazırlıklarını sürdürecek. Üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 yılında YKS oturumları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 oturumuna geri sayım başladı. Bu yıl düzenlenen YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu. İşte, 2025 YKS hakkında bilgiler...