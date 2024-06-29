Gelecek yılın YKS oturumlarına geri sayım: 2025 üniversite sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 oturumuna geri sayım başladı. Bu yıl düzenlenen YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu. İşte, 2025 YKS hakkında bilgiler...