Geri sayım başladı: 2025 LGS ne zaman yapılacak?

2025 LGS NE ZAMAN?



2025 LGS oturumunun tarihi henüz belli değil.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2024 etabı 2 Haziran'da yapılmıştı.



Gelecek yıl yapılacak oturumun da benzer tarihlerde yani haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.





