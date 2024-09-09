Geri sayım başladı: 2025 LGS ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 takvimi merak konusu oldu. İki oturum olarak yapılacak sınavın gelecek yıl takvimi araştırılıyor. Peki, 2025 LGS ne zaman?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) her yıl sayısal ve sözel oturum olarak düzenleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav tarihlerine ulaşmak istiyor. İşte, MEB LGS 2025 etabına dair son bilgiler...