Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte okul öncesi kayıt süreci velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025–2026 eğitim yılı anaokulu kayıt takvimi, özellikle çocukları ilk kez okula başlayacak aileler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?
Oİlkokul ve ortaokul kayıtlarının başlayacağı tarih, on binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların devlet okullarındaki ana sınıfı ve anaokulu kayıtları Temmuz ayı itibarıyla otomatik olarak yapılacak. Velilerin, e-Okul sistemi üzerinden kayıt durumunu kontrol etmeleri yeterli olacak. Peki, 2025-2026 anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıtlar nasıl ve nereden yapılacak?