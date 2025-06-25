Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte okul öncesi kayıt süreci velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025–2026 eğitim yılı anaokulu kayıt takvimi, özellikle çocukları ilk kez okula başlayacak aileler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? - 1

Oİlkokul ve ortaokul kayıtlarının başlayacağı tarih, on binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların devlet okullarındaki ana sınıfı ve anaokulu kayıtları Temmuz ayı itibarıyla otomatik olarak yapılacak. Velilerin, e-Okul sistemi üzerinden kayıt durumunu kontrol etmeleri yeterli olacak. Peki, 2025-2026 anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıtlar nasıl ve nereden yapılacak?

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Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? - 2

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz sene de kayıt sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde kayıt sürecinin temmuz ayının ortasında başlaması bekleniyor.

Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? - 3

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? - 4

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalandı. Öğrencilerin 2025-26 yılındaki ilk ders zili ise 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İlkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrenciler 1-5 Eylül'de sınıfları dolduracak.

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