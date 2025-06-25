Gözler 2025-2026 okul kayıt takvimi duyurusunda: Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Oİlkokul ve ortaokul kayıtlarının başlayacağı tarih, on binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların devlet okullarındaki ana sınıfı ve anaokulu kayıtları Temmuz ayı itibarıyla otomatik olarak yapılacak. Velilerin, e-Okul sistemi üzerinden kayıt durumunu kontrol etmeleri yeterli olacak. Peki, 2025-2026 anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıtlar nasıl ve nereden yapılacak?