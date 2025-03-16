Gözler ais.osym.gov.tr adresinde: MSÜ sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Kara, deniz, hava harp okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarında üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavlarına katıldı. Sınavların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, takvimde yer alan tarih…
MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…