Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için 10 Şubat tarihi işaret edilmişti. Peki bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 10 Şubat-3 Mart'ta alınacak.