Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.



Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.



Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.