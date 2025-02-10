Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için 10 Şubat tarihi işaret edilmişti. Peki bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır?

Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 10 Şubat-3 Mart'ta alınacak.

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Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır? - 2

İOKBS BAŞVURU TARİHİ

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır? - 3

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Gözler bursluluk sınavı başvuru ekranında: İOKBS 2025 başvurusu nasıl yapılır? - 4

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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