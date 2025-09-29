Gözler DGS ek tercih kılavuzunda: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM’nin 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercih döneminde lisans programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar için ek tercih imkânı sunulacak. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirerek lisans programlarına yerleşme şansını bir kez daha elde edebilecek.
ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS ek yerleştirme süreci, adaylara kapsamlı bir kılavuz aracılığıyla sunulacak. Bu kılavuzda, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ile birlikte her programın güncel taban puan bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Böylece adaylar, tercih yapabilecekleri bölümler hakkında net ve doğru bilgiye ulaşma fırsatı bulacak.