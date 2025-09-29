Gözler DGS ek tercih kılavuzunda: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM’nin 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercih döneminde lisans programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar için ek tercih imkânı sunulacak. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirerek lisans programlarına yerleşme şansını bir kez daha elde edebilecek.

ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS ek yerleştirme süreci, adaylara kapsamlı bir kılavuz aracılığıyla sunulacak. Bu kılavuzda, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ile birlikte her programın güncel taban puan bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Böylece adaylar, tercih yapabilecekleri bölümler hakkında net ve doğru bilgiye ulaşma fırsatı bulacak.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecine bakıldığında, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış; bunu takiben ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı.


Geçmiş yıllara ait bu takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

SÜRECİN AYRINTILARI KILAVUZLA PAYLAŞILACAK

Ek yerleştirme döneminde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Ayrıca kılavuzda, tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar ve tercih sıralamalarına dair örnekler de bulunacak. Böylece adaylar yalnızca kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.

