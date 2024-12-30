Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL gelir imkanı sağlayacak.

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Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” burs desteği sağlayan İBB burs başvurularını 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında almıştı. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti. İBB burs başvuru sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.

Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

2024-2025 İBB burs ücretleri bu yıl 15 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler üç taksit halinde gerçekleştirilecek.

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