Gözler İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranında: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL gelir imkanı sağlayacak.