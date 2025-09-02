Gözler KYK 2025 yurt ücretlerine çevrildi: Bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?
Üniversite hayatlarına farklı bir şehirde devam etmek zorunda olan öğrencilerin müracaat ettiği KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru süreci önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül 2025 tarihlerinde yurt başvurularının yapılabileceğini açıkladı. KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt ücretleri 2025 yılı için merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ücretlerine çevrildi. KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, açıklanacak ücret tarifeleri doğrultusunda ödeme adımlarını takip ederek kayıtlarını tamamlayabilecek. Bu süreçte hem öğrenim hem de konaklama planlarını netleştirmek isteyen adaylar, resmi duyuruları yakından izliyor.