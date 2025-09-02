Gözler KYK 2025 yurt ücretlerine çevrildi: Bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?

YURT ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERE NE YAPILIR?

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:



a) Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye izleyen ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de mahsup edilerek kayıtları silinir.



b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.