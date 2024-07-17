Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi

Geçtiğimiz haftalarda başlayan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih süreci 17 Temmuz Çarşamba günü soracak. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuç tarihini araştırıyor. MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi. Peki, LGS 2024 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 1

28 Haziran tarihinde başlayan LGS  (Liselere Geçiş Sistemi) tercih sürecinde sona gelindi. Belirlenen takvime göre, LGS tercihleri 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 2

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 3

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 4

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil
döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.

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