Gözler LGS 2024 tercih sonuç ekranında: LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi
Geçtiğimiz haftalarda başlayan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih süreci 17 Temmuz Çarşamba günü soracak. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuç tarihini araştırıyor. MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi. Peki, LGS 2024 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Haziran tarihinde başlayan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih sürecinde sona gelindi. Belirlenen takvime göre, LGS tercihleri 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'a kadar devam edecek.