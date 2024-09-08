Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında... 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS'de yeni sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, DGS 2024 sonuçları açıkkandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2 Eylül'de eğitim bilgileri kontrol süreci tamamlandıktan sonra DGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu, ancak sonuç tarihinde ertelemeye gidildi.