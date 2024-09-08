Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında... 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS'de yeni sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, DGS 2024 sonuçları açıkkandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2 Eylül'de eğitim bilgileri kontrol süreci tamamlandıktan sonra DGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu, ancak sonuç tarihinde ertelemeye gidildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DGS 2024 sonuçlarının 13 Eylül Cuma günü ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Gözler ÖSYM DGS sonuç sayfasında: DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER