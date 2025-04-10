Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi?

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçerken birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Hakkari’de olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Konya, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya, Kastamonu, Niğde, Sivas gibi illerde kar yağışı il ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Kaymakamlıklar ilçe bazlı tatil kararı alabiliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi? - 1

Hava şartları sebebiyle eğitim öğretime verilecek tatil kararını o ilin yerel yönetimleri alıyor. İl genelinde tatil kararı alındığı gibi kaymakamlıklarda ilçe bazlı kar tatili kararı alabiliyor. MGM’nin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışının yanı sıra birçok ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Öğrenciler başta olmak üzere aileler ile eğitimciler okullarda son durumu yakından takip ediyor. Kar yağışı bazı illerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Özellikle öğrenci nufüsunun fazla olduğu Ankara’da da kar yağışı bekleniyor. Peki 11 Nisan cuma okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, son dakika kar tatili gelişmeleri…

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Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi? - 2

11 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Perşembe günü sadece olumsuz hava koşulları sebebiyle Hakkari’de okullar tatil edilirken diğer illerde eğitim öğretim faaliyetleri aksamadı.

10 Nisan Perşembe günü kar yağışı Ankara’nın yüksek bölgelerinde, Sivas kent merkezi, Konya, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya gibi illerde görüldü.

Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi? - 3

Okulların tatil olmasına ilişkin alınan kararlar o ilin valiliği veya ilçelerin kaymakamlıkları tarafından alınıyor. Cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi? - 4

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR

Niğde’de kar yağışısı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.

Sivas’ta ise il merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.

Başkent Ankara’da ise Çankaya ilçesinde yüksek bölgelerde zaman zaman kar yağışı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Ordu’da ise Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi? - 5

OKULLAR 7 NİSAN’DA AÇILDI

İkinci dönem ara tatili dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek. Yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

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