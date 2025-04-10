Gözler valiliklerde: Yarın okullar tatil olacak mı, hangi il ve ilçelerde? 11 Nisan okullar tatil mi?
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçerken birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Hakkari’de olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Konya, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya, Kastamonu, Niğde, Sivas gibi illerde kar yağışı il ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Kaymakamlıklar ilçe bazlı tatil kararı alabiliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…
Hava şartları sebebiyle eğitim öğretime verilecek tatil kararını o ilin yerel yönetimleri alıyor. İl genelinde tatil kararı alındığı gibi kaymakamlıklarda ilçe bazlı kar tatili kararı alabiliyor. MGM’nin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışının yanı sıra birçok ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Öğrenciler başta olmak üzere aileler ile eğitimciler okullarda son durumu yakından takip ediyor. Kar yağışı bazı illerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Özellikle öğrenci nufüsunun fazla olduğu Ankara’da da kar yağışı bekleniyor. Peki 11 Nisan cuma okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, son dakika kar tatili gelişmeleri…