Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak?

2024 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıtların ardından ise üniversitelerde derslerin başlama tarihi gündeme gelecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 1

'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusu, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen binlerce öğrenci, YÖK'ün açıklamalarına odaklandı.

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Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 3

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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