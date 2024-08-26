Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.