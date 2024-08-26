Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak?
2024 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıtların ardından ise üniversitelerde derslerin başlama tarihi gündeme gelecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusu, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen binlerce öğrenci, YÖK'ün açıklamalarına odaklandı.