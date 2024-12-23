Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.



Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.