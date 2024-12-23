Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
2024-2025 AÖF güz dönemi vize sonuçlarının açıklanması ile bu kez final sınavlarının tarihi gündeme geldi. Gelecek ocak ayı içinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖF güz final sınav takvimi....