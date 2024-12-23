Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman? - 1

2024-2025 AÖF güz dönemi vize sonuçlarının açıklanması ile bu kez final sınavlarının tarihi gündeme geldi. Gelecek ocak ayı içinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖF güz final sınav takvimi....

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Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman? - 2

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.


Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman? - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.

Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

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