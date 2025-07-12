Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sonuçlarının ilanı ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Peki, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman başlayacak? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt süreciyle ilgili ayrıntılar yayımlanan takvimle duyuruldu.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi - 1

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuç duyurusu 11 Temmuz 2025 tarihinde geldi.

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Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi - 2

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil listeden kazanan adayların okul müdürlüklerince kesin kayıtlarının tamamlanacağı zaman dilimi olarak 12-17 Temmuz 2025 tarih aralığı belirlendi.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi - 3

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek çalışma takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi - 4

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar ek yerleştirmede değerlendirilecektir.

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