Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıt takvimi

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuç duyurusu 11 Temmuz 2025 tarihinde geldi.