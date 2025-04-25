Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB)

26-27 Nisan tarihlerinde uygulanacak sınavlar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl belirlenen takvimlerde sınavlar düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl içerisinde düzenlenen sınavların tarihlerini çalışma takvimiyle birlikte duyuruyor. Türkiye genelinde düzenlenen merkezi sınavlar genellikle cumartesi veya pazar günleri organize ediliyor. Peki Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte, 26-27 Nisan’da uygulanacak sınavlar…

Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi (LGS) sınavı, ehliyet sınavı, açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu sınavları düzenleniyor. ÖSYM tarafından ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) düzenleniyor. Ön lisans ve lise seviyesindeki sınavlar 2 yılda bir düzenlenirken lisans seviyesi sınavları ise her yıl yapılıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS’da benzer şekilde her yıl düzenleniyor. Peki Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar ve diğer detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB) - 2

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27 Nisan Pazar günü Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) sınavı düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise 27 Nisan Pazar günü bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS oturumları yapılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı saat 10.00’da başlayacak.

Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB) - 3

2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan, 2025-ALES/2 6 Temmuz ve 2025-ALES/3 23 Kasım’da yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da organiz edilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

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