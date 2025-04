Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi (LGS) sınavı, ehliyet sınavı, açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu sınavları düzenleniyor. ÖSYM tarafından ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) düzenleniyor. Ön lisans ve lise seviyesindeki sınavlar 2 yılda bir düzenlenirken lisans seviyesi sınavları ise her yıl yapılıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS’da benzer şekilde her yıl düzenleniyor. Peki Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar ve diğer detaylar…