Hafta sonu sınav takvimi (26-27 Nisan) | Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM-MEB)
26-27 Nisan tarihlerinde uygulanacak sınavlar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl belirlenen takvimlerde sınavlar düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl içerisinde düzenlenen sınavların tarihlerini çalışma takvimiyle birlikte duyuruyor. Türkiye genelinde düzenlenen merkezi sınavlar genellikle cumartesi veya pazar günleri organize ediliyor. Peki Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte, 26-27 Nisan’da uygulanacak sınavlar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi (LGS) sınavı, ehliyet sınavı, açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu sınavları düzenleniyor. ÖSYM tarafından ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) düzenleniyor. Ön lisans ve lise seviyesindeki sınavlar 2 yılda bir düzenlenirken lisans seviyesi sınavları ise her yıl yapılıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS’da benzer şekilde her yıl düzenleniyor. Peki Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar ve diğer detaylar…