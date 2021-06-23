Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler

Hafta sonu üniversiteye giriş için uygulanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyondan fazla aday katılacak. ÖSYM, YKS'de uygulanacak kuralları açıkladı. Adaylardan 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları istendi. Ayrıca adayların sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekleri belirtildi.

23.06.2021 - 16:37

Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 1
2 milyona yakın öğrenci için geri sayım başladı.
Üniversiteye geçiş sınavı bu hafta sonu olacak.
Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 2
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.
Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 3

YKS SAAT KAÇTA?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'de uygulanacak.
Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 4

HES KODU ZORUNLU

2021-YKS için HES Kodu zorunlu. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla aldıktan sonra sınava girmeden önce hazır bulunduracaklar.
Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 5

SINAVDA ALINACAK COVİD-19 ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek"
Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 6

YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.

Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek . . Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.

Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde bilinmesi gerekenler - 7

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

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