Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

ntv.com.tr 10.08.2018 - 15:16 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 17:52
Abdullah Gül Üniversitesi, öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, hazırlık dahil 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Alınan derecelere göre verilen burs miktarları:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bu üniversiteyi ilk 5 tercihinde yazarak, ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor.
Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye genelinde YKS’de;
Bahçeşehir Üniversitesi, bünyesine kesin kayıt yaptıran, sıralamada;
Yerleştirildiği puan türünden, Türkiye genelinde;
Bilkent Üniversitesi, SAY, EA ve SÖZ puan türlerindeki sıralamada 1-10.000 arasındaki,
DİL puan türündeki sıralamada ise 1-250 arasındaki öğrencilerine yılda 8 ay süreyle olmak üzere ayda 1200 TL tutarında burs sağlıyor. Yurt imkanı ücretsiz sunuluyor. Yurtta kalmak istemeyenlere 1600 TL tutarında burs sağlanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi 2020 YKS sonucunda,
Doğuş Üniversitesi, Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere, yerleştirme başarı sıralarına göre 2 sene hazırlık 4 sene lisans öğrenimi süresince,
İbn Haldun Üniversitesi'nin verdiği burs oranları öğrencinin kayıt yaptırdığı programa göre farklılık gösteriyor. Öğrencilere verilen burs miktarı 2000TL, 1750 TL ve 1500 TL olarak değişiyor.
İstanbul Üniversitesi, sıralamada Türkiye genelinde ilk 200’e giren öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ndeki bir lisans bölümüne yerleşmeleri halinde aylık 900 TL burs imkanı sağlıyor.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde, tam burslu kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere yerleştiği programın ilgili puan türünde;
Üniversite, zorunlu hazırlık sınıfı dahil senede 9 ay olmak üzere 5 sene boyunca
İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih listesinde bu üniversiteyi ilk üç sırada tercih ederek (DİL puanı ile alan bölümler dışında) yerleşen, ilk 1000 sıralamasında yer alan öğrencilere aylık 500 TL burs sağlıyor.
DİL puanı dışında tercih yaparak yerleşen öğrencilerinden;
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde,
Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünde yerleşen öğrencilere ise ilk 3000, 4000 ve 5000,
Sözel puan türünde yerleşen öğrencilere ilk 1000, 2000 ve 3000 içinde olanlara sırasıyla 900 TL, 600 TL, 400 TL burs sağlanır.
Medipol Üniversitesi, kayıt yaptıran öğrencilerinden;
ÖSYM puanına göre hak edilen %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder.
Tam burslu kontenjanlara yerleşenlerden ilk 1000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 1000 TL nakit ödeme; ilk 2000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 700 TL nakit ödeme; ilk 5000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt ve ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi TYT ve YKS sonucunda sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak aşağıda verilen derecelere giren ve İTÜ’yü 1.sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl boyunca 9 ay süreyle burs veriyor. Bu burslar şu şekilde dağıtılıyor:
İstinye Üniversitesi, derece kazanıp kendilerini tercih eden öğrencilerine yerleştikleri bölüme göre burs veriyor. Verdikleri burs miktarı 1000 TL’den 3000 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.
Kadir Has Üniversitesi, burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıranlardan DİL puan türü hariç,
Yılda 8 ay süreyle ödenmek üzere, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından öğrencilerine verilen burs miktarları şöyle:
Mef Üniversitesi'nde, ilgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne yerleştirilen ve üniversiteye kayıt yaptırdığı puan türüne göre yılda 8 ay süreyle olmak üzere, Türkiye genelinde;
Dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden ve kazandıkları bölümleri 1.tercihlerine yazmış olan öğrenciler, ODTÜ’den burs almaya hak kazanıyor. Hazırlıkla birlikte 5 yılı kapsayan burs,
Özyeğin Üniversitesi, lisans progamlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tericihi arasında yerleşen öğrencilerinden
Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 40.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten üniversitenin;Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500 TL burs desteği sağlanıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin başarılı öğrencilere verdiği aylık burslar öğrencinin kayıt yaptırdığı programdan programa değişiyor. Yaklaşık 12 farklı bölümde sıralamasına göre burs kazanma hakkına sahip olan öğrencilere verilen burs miktarı aylık olarak 500-1500 TL arasında değişiyor.
YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3000 TL burs desteği veriliyor.
Yeditepe Üniversitesi'nde, zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca, 9 ay süreyle, SAY, SÖZ ve EA puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde,
Sağlık üniversitesi olan Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki bir programa kayıt yaptıranlar arasından, YKS başarı sıralamasında;