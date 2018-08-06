Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)

ÖSYM puanına göre hak edilen %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder.

Tam burslu kontenjanlara yerleşenlerden ilk 1000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 1000 TL nakit ödeme; ilk 2000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 700 TL nakit ödeme; ilk 5000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt ve ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.