HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek?

ÖSYM, 2025-HMGS/2 ( Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) sınavına ilişkin ayrıntıları kılavuzla paylaştı. Kılavuzda HMGS/2 başlangıç ve bitiş saatine yer verildi. Peki HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek?

HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 1

Pazar günü düzenlenecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile 2025-İYÖS ise 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.  ÖSYM’nin sınav takvimine göre, yılda iki kez uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçları ise 22 Mayıs’ta açıklanmıştı.


EĞİTİM HABERLERİ

HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 2

HMGS BAŞLANGIÇ SAATİ VE SÜRESİ

Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 3

HMGS'YE KİMLER GİRECEK?

2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.

HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 4

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 23 Ekim'de açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER