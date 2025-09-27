HMGS/2 sınavı bilgileri ÖSYM tarafından paylaşıldı: HMGS/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek?

Pazar günü düzenlenecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile 2025-İYÖS ise 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak. ÖSYM’nin sınav takvimine göre, yılda iki kez uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçları ise 22 Mayıs’ta açıklanmıştı.





